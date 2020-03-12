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Футбольный «Реал» на карантине из-за коронавируса у баскетболиста

14:25
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Команды «Реала» по баскетболу и футболу помещены на карантин, сообщают испанские СМИ.

Ранее коронавирус был обнаружен у баскетболиста «Реала». Его имя не называется. Так как в одном помещении с ним могли находиться и футболисты, на карантин помещены как футбольная, так и баскетбольная команды. Тренировочный центр «Реала» в Вальдебебасе общий для представителей обоих видов спорта. У футболистов отменена сегодняшняя тренировка.

Ранее стало известно, что приостановлена баскетбольная Евролига и футбольная испанская ла лига, где выступает «Реал». До этого также сообщалось, что могут остановить соревнования и в футбольной Лиге чемпионов.

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