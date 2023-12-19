«Жирона» обыграла «Алавес» и вернулась на первое место в ла лиге

«Жирона» в матче 17-го тура чемпионата Испании обыграла «Алавес» со счетом 3:0.

Артем Довбик оформил дубль, еще один гол забил Порту.

После этого матча «Жирона» с 44 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий на второй строчке «Реал» на два очка. «Алавес» с 16 очками — на 13-м месте.