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Сегодня, 00:55

«Жирона» обыграла «Алавес» и вернулась на первое место в ла лиге

Сергей Разин
корреспондент
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«Жирона» в матче 17-го тура чемпионата Испании обыграла «Алавес» со счетом 3:0.

Артем Довбик оформил дубль, еще один гол забил Порту.

После этого матча «Жирона» с 44 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий на второй строчке «Реал» на два очка. «Алавес» с 16 очками — на 13-м месте.

Испания. Ла Лига. 17-й тур
18 дек, 23:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
3:0
Алавес

ФК Алавес
ФК Жирона
1
0
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Неделя

Кике Санчес Флорес возглавил «Севилью»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 17 14 2 1 41-20 44
2
 Реал 17 13 3 1 38-11 42
3
 Барселона 17 10 5 2 31-19 35
4
 Атлетико 16 11 1 4 32-16 34
5
 Атлетик 17 9 5 3 33-19 32
6
 Р. Сосьедад 17 8 6 3 29-18 30
7
 Бетис 17 6 9 2 19-17 27
8
 Лас-Пальмас 17 7 4 6 15-14 25
9
 Хетафе 17 6 7 4 21-20 25
10
 Валенсия 17 5 5 7 18-22 20
11
 Р. Вальекано 17 4 8 5 16-23 20
12
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
13
 Алавес 17 4 4 9 14-23 16
14
 Вильярреал 17 4 4 9 23-33 16
15
 Мальорка 17 2 9 6 14-20 15
16
 Кадис 17 2 8 7 14-24 14
17
 Севилья 16 2 7 7 20-24 13
18
 Сельта 17 2 7 8 16-25 13
19
 Гранада 17 1 5 11 20-37 8
20
 Альмерия 17 0 5 12 17-39 5
Результаты / календарь
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38 тур
15.12 23:00
Осасуна – Р. Вальекано
 1 : 0
16.12 16:00
Сельта – Гранада
 1 : 0
16.12 18:15
Атлетик – Атлетико
 2 : 0
16.12 20:30
Севилья – Хетафе
 0 : 3
16.12 23:00
Валенсия – Барселона
 1 : 1
17.12 16:00
Альмерия – Мальорка
 0 : 0
17.12 18:15
Р. Сосьедад – Бетис
 0 : 0
17.12 20:30
Лас-Пальмас – Кадис
 1 : 1
17.12 23:00
Реал – Вильярреал
 4 : 1
18.12 23:00
Жирона – Алавес
 3 : 0
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 10
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 10
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 15 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 10 1 3
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 14 1 0
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