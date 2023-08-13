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Сегодня, 11:05

Френки де Йонг: «Барселона» — клуб всей моей жизни, я никогда не хотел уезжать"

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о желании провести в команде всю карьеру.

«Барса» – клуб всей моей жизни. Я хочу провести здесь всю свою карьеру. Я никогда не хотел уезжать, несмотря на финансовое положение клуба прошлым летом. Я всегда был фанатом «Барсы». Это клуб моей мечты», – сказал Де Йонг в интервью El Periodico.

26-летний голландец выступает за «Барселону» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 43 матча за команду, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи. Контракт полузащитника с каталонцами рассчитан до 2026 года.

Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
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 И В Н П +/- О
1
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
2
 Реал 1 1 0 0 2-0 3
3
 Валенсия 1 1 0 0 2-1 3
4
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
5
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
6
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 1-1 1
7
 Р. Сосьедад 1 0 1 0 1-1 1
8
 Гранада 0 0 0 0 0-0 0
9
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
11
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
13
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
14
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
15
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
16
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
17
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
18
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
19
 Альмерия 1 0 0 1 0-2 0
20
 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
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11.08 20:30
Альмерия – Р. Вальекано
 0 : 2
11.08 23:00
Севилья – Валенсия
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12.08 18:00
Р. Сосьедад – Жирона
 1 : 1
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Лас-Пальмас – Мальорка
 1 : 1
12.08 22:30
Атлетик – Реал
 0 : 2
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Сельта – Осасуна
 - : -
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