Анчелотти оценил дебют Беллингема за «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру полузащитника Джуда Беллингема в матче 1-го тура чемпионата Испании-2023/24 против «Атлетика» (2:0).

Эта игра стала дебютной для 20-летнего англичанина в составе мадридского клуба. Полузащитник отметился забитым голом.

«Беллингем очень хорош, у него есть характер, он очень замотивирован. Джуд — выдающийся футболист», — цитирует Marca Анчелотти.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в июле 2023 года. По данным портала Transfermarkt.com, испанский клуб заплатил за хавбека 103 миллиона евро.