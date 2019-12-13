Флорентино Перес назвал Касильяса «вечным капитаном» «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес тепло отозвался о бывшем голкипере команды Икере Касильясе. Вратарь защищал цвета родного клуба до 2015 года, после чего перешел в «Порту». 29 марта «Реал» и «Порту» проведут благотворительный матч.

— «Порту» — отличный европейский клуб. Это легендарная команда, которую любят в стране и уважают в мире. У нас есть общие футболисты, такие, как наш вечный капитан Икер Касильяс, — цитирует AS Переса.

Икер Касильяс восстанавливается после инфаркта, который перенес в мае этого года. Ранее он говорил, что планирует вернуться в футбол.