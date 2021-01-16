Филипе Луис: «Симеоне не очень хорошо ладит с людьми, но способен проглотить свою гордость»

Бывший защитник «Атлетико» Филипе Луис рассказал о работе с главным тренером мадридской команды Диего Симеоне.

«Диего требовал от всех максимум на каждой тренировке. У него все на максимуме. Хорошо ли он ладит с людьми? Нет. Ему непросто иметь дело с эго футболистов, но иногда он способен проглотить свою гордость. Иногда возникали проблемы. В целом, у него хорошие отношения с некоторыми игроками, с остальными он старается вести себя профессионально», — приводит Goal слова Луиса.

Филипе Луис выступал за «Атлетико» с 2010 по 2014 и с 2015 по 2019 годы. Симеоне возглавляет команду из Мадрида с 2011 года.