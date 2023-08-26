ФИФА на 90 дней отстранила Рубиалеса от должности президента Федерации футбола Испании
Международная федерация футбола (ФИФА) временно отстранила президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, сообщает пресс-служба ФИФА.
Решение вступило в силу 26 августа и продлится 90 дней, до начала дисциплинарного производства, открытого против спортивного функционера.
Помимо этого, председатель Дисциплинарного комитета ФИФА Хорзе Иван Паласио (Колумбия) издал директивы, согласно которым, Рубиалесу запрещено пытаться связаться с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо и ее близкими — лично или через третьих лиц.
«ФИФА подтверждает свою абсолютную приверженность уважению неприкосновенности всех людей и поэтому самым решительным образом осуждает любое противоречащее поведение», — говорится на сайте организации.
20 августа женская сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира Англию (1:0). Во время празднования Рубиалес поцеловал в губы игрока сборной Дженнифер Эрмосо.
25 августа Рубиалес заявил, что совершил ошибку, но не собирается подавать в отставку. Ранее он заявлял, что поцелуй между ним и спортсменкой был по обоюдному согласию.
После заявления Рубиалеса футболистки сборной Испании объявили, что не будут выступать за национальную команду, если он не уйдет со своего поста.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Р. Вальекано
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Валенсия
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
4
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Бетис
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Жирона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
8
|Атлетик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
9
|Кадис
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
10
|Р. Сосьедад
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
11
|Вильярреал
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
12
|Алавес
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
13
|Осасуна
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
14
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
15
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
17
|Хетафе
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
18
|Севилья
|2
|0
|0
|2
|4-6
|0
|
19
|Гранада
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
20
|Альмерия
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|25.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
|0 : 0
|25.08
|22:30
|
Сельта – Реал
|0 : 1
|26.08
|20:00
|
Кадис – Альмерия
|- : -
|26.08
|20:30
|
Гранада – Мальорка
|- : -
|26.08
|22:30
|
Севилья – Жирона
|- : -
|27.08
|18:30
|
Вильярреал – Барселона
|- : -
|27.08
|20:30
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|27.08
|22:30
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|28.08
|20:30
|
Хетафе – Алавес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|4
|
|
Кике Гарсия
Алавес
|2
|
|
Кристиан Стуани
Жирона
|2
|П
|
|
Хон Гуриди
Алавес
|2
|
|
Луис Риоха
Алавес
|2
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Гонсало Эскаланте
Кадис
|1
|1
|0