Жена Месси поддержала мужа: «Мы вместе будем двигаться вперед. И только вперед»
21:11
Жена бывшего капитана «Барселоны» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо поделился эмоциями, с которыми она встретила новость о том, что ее муж покидает каталонский клуб.
«Как сложно в нескольких предложения описать несколько лет жизни. Столько эмоций. Столько воспоминаний, который останутся с нами навсегда.
Но, как говорится, что не убивает нас, то делает только сильнее. И наша семья пройдет через все это. И мы станем только сильнее после этого.
Мы вместе будем двигаться вперед. И только вперед», — написала Антонелла Рокуццо в Instagram.
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