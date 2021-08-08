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Жена Месси поддержала мужа: «Мы вместе будем двигаться вперед. И только вперед»

21:11
Лионель Месси с женой. Фото Instagram
Лионель Месси с женой. Фото Instagram
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Жена бывшего капитана «Барселоны» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо поделился эмоциями, с которыми она встретила новость о том, что ее муж покидает каталонский клуб.

«Как сложно в нескольких предложения описать несколько лет жизни. Столько эмоций. Столько воспоминаний, который останутся с нами навсегда.

Но, как говорится, что не убивает нас, то делает только сильнее. И наша семья пройдет через все это. И мы станем только сильнее после этого.

Мы вместе будем двигаться вперед. И только вперед», — написала Антонелла Рокуццо в Instagram.

 

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Иван Шитик все материалы автора

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