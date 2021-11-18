Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Ферлан Менди раздражен, что его перепутали с Бенжаменом Менди в новостях об обвинениях в изнасиловании

01:54

Защитник «Реала» Ферлан Менди следом за вратарчем «Челси» Эдуаром Менди высказался по поводу публикации своих фотографий в новостях об обвинениях защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди в изнасиловании. Ни Эдуар, ни Ферлан не имеют никакого отношения к делу своего однофамильца.

«Спасибо, Эдуар Менди! Мы в 2021 году! Стоп. Это займет время, но в конечном итоге вы будете уважать нас! Нравится вам это или нет!» — написал Ферлан в Twitter.

Бенжамен Менди обвиняется по шести пунктам в изнасиловании и по одному пункту в сексуальных домогательствах в период с октября 2020-го по август 2021 года. Судебное заседание по данному делу состоится 24 января 2022 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
10 причин отказаться от алкоголя
Россия выступила против бомбардировок сирийских территорий Израилем
0