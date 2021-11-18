Ферлан Менди раздражен, что его перепутали с Бенжаменом Менди в новостях об обвинениях в изнасиловании
01:54
Защитник «Реала» Ферлан Менди следом за вратарчем «Челси» Эдуаром Менди высказался по поводу публикации своих фотографий в новостях об обвинениях защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди в изнасиловании. Ни Эдуар, ни Ферлан не имеют никакого отношения к делу своего однофамильца.
«Спасибо, Эдуар Менди! Мы в 2021 году! Стоп. Это займет время, но в конечном итоге вы будете уважать нас! Нравится вам это или нет!» — написал Ферлан в Twitter.
Бенжамен Менди обвиняется по шести пунктам в изнасиловании и по одному пункту в сексуальных домогательствах в период с октября 2020-го по август 2021 года. Судебное заседание по данному делу состоится 24 января 2022 года.
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