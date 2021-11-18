Ферлан Менди раздражен, что его перепутали с Бенжаменом Менди в новостях об обвинениях в изнасиловании

Защитник «Реала» Ферлан Менди следом за вратарчем «Челси» Эдуаром Менди высказался по поводу публикации своих фотографий в новостях об обвинениях защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди в изнасиловании. Ни Эдуар, ни Ферлан не имеют никакого отношения к делу своего однофамильца.

«Спасибо, Эдуар Менди! Мы в 2021 году! Стоп. Это займет время, но в конечном итоге вы будете уважать нас! Нравится вам это или нет!» — написал Ферлан в Twitter.

Merci Edouard Mendy! Nous sommes en 2021 !!!



STOP ???



?a prendra du temps mais vous allez finir par nous respecter! Que vous le vouliez ou non !!! pic.twitter.com/sg52f2MbyB — Ferland Mendy (@ferland_mendy) November 17, 2021