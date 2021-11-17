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Гарет Бэйл пропустит три недели из-за травмы

19:08
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Полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл пропустит как минимум три недели из-за травмы, сообщает Marca.

По информации источника, клуб по просьбе Бэйла не будет публиковать на сайте его медицинское заключение.

32-летний футболист получил травму икроножной мышцы в расположении сборной Уэльса в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Белоруссией (5:1). В перерыве Бэйл был заменен.

Из-за повреждения полузащитник не смог сыграть в заключительном матче отбора против Бельгии (1:1).

Бэйл в нынешнем сезоне сыграл за «Реал» в чемпионате Испании три матча и забил один гол.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/11/17/6194f9aa268e3e843c8b463d.html

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