Гарет Бэйл пропустит три недели из-за травмы
19:08
Полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл пропустит как минимум три недели из-за травмы, сообщает Marca.
По информации источника, клуб по просьбе Бэйла не будет публиковать на сайте его медицинское заключение.
32-летний футболист получил травму икроножной мышцы в расположении сборной Уэльса в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Белоруссией (5:1). В перерыве Бэйл был заменен.
Из-за повреждения полузащитник не смог сыграть в заключительном матче отбора против Бельгии (1:1).
Бэйл в нынешнем сезоне сыграл за «Реал» в чемпионате Испании три матча и забил один гол.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/11/17/6194f9aa268e3e843c8b463d.html
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю