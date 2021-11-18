Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об истории мадридского клуба.

«Реал» — самый престижный клуб мира с величайшей историей, — приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридского клуба. — У «Реала» самая большая фанатская база, и это большая ответственность. Этот клуб выигрывал Лигу чемпионов 13 раз — такое не удавалось больше никому. Все благодаря ценностям и вызовам, которые пришлось преодолеть. Из-за этого «Реал» оказался там, где находится сейчас. Мне повезло тренировать этот клуб несколько лет назад. Теперь я вернулся и стараюсь снова наслаждаться работой".

Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год. Под его руководством мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а также Кубок Испании. В 2021 году 62-летний итальянец вновь вернулся к работе в Мадриде.