Федор Смолов: «Сельта» не заслуживает того места, где она сейчас находится"

Новичок «Сельты» российский форвард Федор Смолов считает, что команда занимает незаслуженно низкое место в чемпионате Испании.

— Я нападающий. Это моя главная цель — забивать, — сказал россиянин на пресс-конференции. — На мой взгляд, «Сельта» не заслуживает того места, где она сейчас находится. Надеюсь, в следующих матчах мы прибавим и покажем реальную картину.

«Сельта» занимает 19-е место в испанской ла лиге. Команда набрала 17 очков в 22 играх.