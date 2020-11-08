Фати пропустит от двух до четырех месяцев из-за разрыва мениска
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати пропустит от 2 до 4 месяцев из-за разрыва мениска левого колена, сообщает AS.
По информации источника, срок восстановления 18-летнего испанца зависит от того, будет ли игроку сделана операция. В случае, если футболист откажется от операции, то он пропустит около 6 недель, однако источник практически исключает такое развитие ситуации. Сообщается, что Фати, скорее всего, сделают операцию, после которой игрок сможет вернуться на поле в январе-марте 2021 года.
В сезоне-2020/21 Фати провел 10 матчей за «Барселону», на его счету 5 голов и 4 результативных передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.