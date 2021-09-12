Фати дал согласие подписать новый контракт с «Барселоной»
Нападающий Ансу Фати готов продлить контракт с «Барселоной». 18-летний испанец уже проинформировал клуб о своем настрое, сообщает Mundo Deportivo.
Действующий договор футболиста истекает в конце нынешнего сезона. Каталонский клуб уже ведет активные переговоры с игроком.
Фати — воспитанник «Барселоны». 1 сентября стало известно, что он будет выступать за команду под номером 10, под которым за команду ранее играл Лионель Месси.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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