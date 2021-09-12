Брейтуэйт выбыл на 3-4 месяца из-за травмы колена
Форвард «Барселоны» Мартин Брейтуэйт может пропустить продолжительное время.
30-летний форвард выбыл на 3-4 месяца из-за проблем с коленом и хрящом, сообщает AS со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.
В ближайшее время датчанин пройдет медобследование, чтобы оценить степень тяжести повреждения и точные сроки восстановления.
Брейтуэйт набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас» в 3 матчах этого сезона.
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