Фалькао забил первый гол за «Райо Вальекано»

Форвард «Райо Вальекано» Радамель Фалькао забил первый гол в составе новой команды. Он отличился в матче пятого тура ла лиги против «Хетафе» (3:0), забив на 81-й минуте.

35-летний колумбиец также провел дебютный матч за мадридский клуб. Кроме него, у победителей отличились Оскар Трехо (с пенальти) и Пате Сисс.

Фалькао перешел в «Райо» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был «Галатасарай».