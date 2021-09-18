Фалькао забил первый гол за «Райо Вальекано»
Форвард «Райо Вальекано» Радамель Фалькао забил первый гол в составе новой команды. Он отличился в матче пятого тура ла лиги против «Хетафе» (3:0), забив на 81-й минуте.
35-летний колумбиец также провел дебютный матч за мадридский клуб. Кроме него, у победителей отличились Оскар Трехо (с пенальти) и Пате Сисс.
Фалькао перешел в «Райо» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был «Галатасарай».
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