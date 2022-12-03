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Фабрегас советовал «Барселоне» купить Тчуамени

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Барселоны» Сеск Фабрегас рассказал, что советовал подписать Орельена Чуамени, когда француз выступал в составе «Монако».

Этим летом хавбек перешел за 80 миллионов евро в «Реал».

«Я советовал «Барселоне» Тчуамени. Команда хотела найти замену для Бускетса. Я думал, что Орельен хороший кандидат, но полагаю, клуб мог предложить максимум 40 миллионов евро», — цитирует Фабрегаса Footmercato.

Напомним, что Тчуамени и Фабрегас ранее вместе играли в составе «Монако».

Сеск Фабрегас
Орельен Тчуамени
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3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
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 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
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 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
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 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
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 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
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 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
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 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
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Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
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 - : -
31.12 00:00
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 - : -
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Роберт Левандовски

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Борха Иглесиас

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П
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Барселона

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Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
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