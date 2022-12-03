Фабрегас советовал «Барселоне» купить Тчуамени

Бывший полузащитник «Барселоны» Сеск Фабрегас рассказал, что советовал подписать Орельена Чуамени, когда француз выступал в составе «Монако».

Этим летом хавбек перешел за 80 миллионов евро в «Реал».

«Я советовал «Барселоне» Тчуамени. Команда хотела найти замену для Бускетса. Я думал, что Орельен хороший кандидат, но полагаю, клуб мог предложить максимум 40 миллионов евро», — цитирует Фабрегаса Footmercato.

Напомним, что Тчуамени и Фабрегас ранее вместе играли в составе «Монако».