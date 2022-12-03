Фабрегас советовал «Барселоне» купить Тчуамени
Бывший полузащитник «Барселоны» Сеск Фабрегас рассказал, что советовал подписать Орельена Чуамени, когда француз выступал в составе «Монако».
Этим летом хавбек перешел за 80 миллионов евро в «Реал».
«Я советовал «Барселоне» Тчуамени. Команда хотела найти замену для Бускетса. Я думал, что Орельен хороший кандидат, но полагаю, клуб мог предложить максимум 40 миллионов евро», — цитирует Фабрегаса Footmercato.
Напомним, что Тчуамени и Фабрегас ранее вместе играли в составе «Монако».
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|
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|4
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|7
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|17
|
13
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|14
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|1
|8
|16-22
|16
|
14
|Жирона
|14
|4
|4
|6
|20-22
|16
|
15
|Хетафе
|14
|3
|5
|6
|12-20
|14
|
16
|Эспаньол
|14
|2
|6
|6
|16-22
|12
|
17
|Сельта
|14
|3
|3
|8
|14-26
|12
|
18
|Севилья
|14
|2
|5
|7
|13-22
|11
|
19
|Кадис
|14
|2
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|9-26
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|
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|31.12
|00:00
|
Атлетико – Эльче
|- : -
|31.12
|00:00
|
Барселона – Эспаньол
|- : -
|31.12
|00:00
|
Бетис – Атлетик
|- : -
|31.12
|00:00
|
Кадис – Альмерия
|- : -
|31.12
|00:00
|
Сельта – Севилья
|- : -
|31.12
|00:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|31.12
|00:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|- : -
|31.12
|00:00
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|31.12
|00:00
|
Вальядолид – Реал
|- : -
|31.12
|00:00
|
Вильярреал – Валенсия
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|8
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|12
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|7
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
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|1
|6
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