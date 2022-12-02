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Нападающий «Атлетико» Феликс может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий сборной Португалии и «Атлетико» Жоау Феликс может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Times.

По информации издания, «красные дьяволы» лидируют в борьбе за португальского нападающего. «Юнайтед» был заинтересован в Феликсе еще летом и даже провел встречу с агентом Жорже Мендешем, но получил отказ. Агент игрока сообщил, что «Атлетико» не собирается продавать игрока ни под каким предлогом.

На данный момент ситуация изменилась, 23-летний игрок потерял место в стартовом составе мадридского клуба и находится в плохих отношениях с главным тренером «матрасников» Диего Симеоне. Испанские СМИ сообщали, что боссы «Атлетико» готовы выслушать предложения других клубов насчет покупки Жоау в январе.

В текущем сезоне Феликс сыграл за клуб из Мадрида 12 матчей в чемпионате Испании, забил три гола и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

Жоау Феликс
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 00:00
Вильярреал – Валенсия
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Ведат Муричи

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 8
Борха Иглесиас

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Бетис

 8
П
Роберт Левандовски

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Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

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 12 2 2
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Кадис

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