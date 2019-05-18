"Эспаньол" вышел в еврокубки впервые после финала Кубка УЕФА-2007

"Эспаньол" обеспечил себе участие в еврокубках по итогам сезона-2018/19. Клуб из Барселоны занял седьмое место в чемпионате Испании и попал в квалификацию Лиги Европы, опередив "Атлетик" только по личным встречам.

Последний раз "Эспаньол" играл в еврокубках 12 лет назад, в сезоне-2006/07. Тогда клуб дошел до финала Кубка УЕФА, где по пенальти уступил "Севилье" (2:2, пенальти - 1:3). В составе победителей на поле тогда вышел россиянин Александр Кержаков.