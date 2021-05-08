«Эспаньол» вернулся в ла лигу

«Эспаньол» завоевал путевку в ла лигу после годичного перерыва. Команда обеспечила себе выход в элитный дивизион после матча 38-го тура сегунды против «Сарагосы» (0:0).

Команда имеет 78 очков и лидирует в турнирной таблице. «Эспаньол» уже точно не опустится ниже второго места, что дает ему право на повышение в классе в следующем сезоне. Второй на данный момент идет «Мальорка» — 72 очка.

В прошлом сезоне команда вылетела из ла лиги, заняв последнее, 20-е место.