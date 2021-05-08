«Атлетик» дома сыграл вничью с «Осасуной»
«Атлетик» сыграл вничью с «Осасуной» (2:2) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании.
В составе хозяев отличились Хон Морсильо и Ойан Сансет. У гостей голы забили Дарко Брашанац и Анте Будимир.
«Атлетик» имеет 46 очков и на данный момент занимает восьмое место. У «Осасуны» 41 очко и 12-я позиция.
Чемпионат Испании. Лига 1
35-й тур
«Атлетик» — «Осасуна» — 2:2 (1:1)
Голы: Морсильо, 1 (1:0). Брашанац, 12 (1:1). Сансет, 62 (2:1). Будимир, 89 (2:2).
«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Де Маркос, Иньиго Мартинес, Нуньес, Весга, Сансет (Рауль Гарсия, 80), Венседор, Беренгер (У.Лопес, 80), Вильялибре (Ибаи Гомес, 75), Морсильо (Иньяки Уильямс, 75).
«Осасуна»: Эррера, Хонас Ромалью (Видаль, 72), Дав.Гарсия, Эрнандес, Крус (Р.Гарсия, 72), Брашанац, Торрес (Хони, 79), Торро (Авила, 71), Монкайола, Будимир, Барха (Гальего, 88).
Предупреждения: Торро, 26. Венседор, 50. Брашанац, 90+2.
Судья: Писарро Гомес (Испания).
8 мая. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».
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