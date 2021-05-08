«Атлетик» дома сыграл вничью с «Осасуной»

«Атлетик» сыграл вничью с «Осасуной» (2:2) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании.

В составе хозяев отличились Хон Морсильо и Ойан Сансет. У гостей голы забили Дарко Брашанац и Анте Будимир.

«Атлетик» имеет 46 очков и на данный момент занимает восьмое место. У «Осасуны» 41 очко и 12-я позиция.

Чемпионат Испании. Лига 1

35-й тур

«Атлетик» — «Осасуна» — 2:2 (1:1)

Голы: Морсильо, 1 (1:0). Брашанац, 12 (1:1). Сансет, 62 (2:1). Будимир, 89 (2:2).

«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Де Маркос, Иньиго Мартинес, Нуньес, Весга, Сансет (Рауль Гарсия, 80), Венседор, Беренгер (У.Лопес, 80), Вильялибре (Ибаи Гомес, 75), Морсильо (Иньяки Уильямс, 75).

«Осасуна»: Эррера, Хонас Ромалью (Видаль, 72), Дав.Гарсия, Эрнандес, Крус (Р.Гарсия, 72), Брашанац, Торрес (Хони, 79), Торро (Авила, 71), Монкайола, Будимир, Барха (Гальего, 88).

Предупреждения: Торро, 26. Венседор, 50. Брашанац, 90+2.

Судья: Писарро Гомес (Испания).

8 мая. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».