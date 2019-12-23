«Эспаньол» уволил Мачина. Он пришел в клуб в начале октября

Пабло Мачин покинул пост главного тренера «Эспаньола», сообщается на официальном сайте клуба.

Мачин возглавил каталонский клуб 7 октября, сменив на посту главного тренера Давида Гальего. За это время 44-летний специалист добился одной победы в ла лиге, а последний матч чемпионата команда проиграла прямому конкуренту в борьбе за выживание — «Леганесу» (0:2).

Каталонцы продолжают занимать последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. В Лиге Европы команда с первого места вышла в плей-офф, где встретится с «Вулверхэмптоном».