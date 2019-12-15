«Эспаньол» сыграл вничью с «Бетисом» и остался на последнем месте в чемпионате Испании
В матче 17-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» на своем поле сыграл вничью с «Бетисом». Встреча закончилась со счетом 2:2.
«Эспаньол» набрал 10 очков, но продолжает занимать последнее место в турнирной таблице.
Чемпионат Испании. Лига 1
17-й тур
«Эспаньол» — «Бетис» — 2:2 (2:1)
Голы: Борха Иглесиас, 4 (0:1). Дардер, 19 (1:1). Эспиноса, 41 (2:1). Бартра, 67 (2:2).
«Эспаньол»: Диего Лопес, Вила, Эспиноса, Давид Лопес (Налду, 64), Калеро, Гомес, Гранеро (Итурраспе, 76), Дардер, Рока, Кальери, Кампусано (Феррейра, 69).
«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Феддаль, Манди (Тельо, 65), Алекс Морено, Эмерсон, Каналес, Фекир (Лайнес, 53), Каптум, Хоакин (Лорен Морон, 83), Борха Иглесиас.
Предупреждения: Гранеро, 15. Калеро, 31. Феддаль, 80. Эспиноса, 85. Феррейра, 90+3.
Судья: Куадра Фернандес (Испания).
15 декабря. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».
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