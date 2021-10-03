«Эльче» с минимальным счетом переиграл «Сельту»
«Эльче» обыграл «Сельту» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Встреча на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Автором единственного забитого мяча стал Дарио Бенедетто. В компенсированное время во втором тайме арбитр с помощью ВАР отменил гол форварда «Сельты» Яго Аспаса из-за игры рукой.
Чемпионат Испании. Лига 1
8-й тур
«Эльче» — «Сельта» — 1:0 (0:0)
Гол: Бенедетто, 49.
«Эльче»: Касилья, Барраган, Мохика, Роко, Верду (Диего Гонсалес, 51. Хосема, 56), Маскарель, Гути, Лукас (Пьятти, 57), Бенедетто (Пере Милья, 83), Фидель, Хосан (Бойе, 57).
«Сельта»: Дитуро, Араухо, Мальо, Мурильо (Солари, 71), Галан, Тапия (Окай Йокушлу, 89), Бельтран (Суарес, 61), Нолито (Серви, 61), Аспас, Мина, Мендес (Тиагу Гальярду, 71).
Предупреждения: Хосан, 35. Барраган, 58. Араухо, 72. Мальо, 82. Маскарель, 89. Касилья, 90+8. Мина, 90+9.
Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).
3 октября. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».
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