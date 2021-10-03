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«Эльче» с минимальным счетом переиграл «Сельту»

16:58
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«Эльче» обыграл «Сельту» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Встреча на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал Дарио Бенедетто. В компенсированное время во втором тайме арбитр с помощью ВАР отменил гол форварда «Сельты» Яго Аспаса из-за игры рукой.

Чемпионат Испании. Лига 1

8-й тур

«Эльче» — «Сельта» — 1:0 (0:0)

Гол: Бенедетто, 49.

«Эльче»: Касилья, Барраган, Мохика, Роко, Верду (Диего Гонсалес, 51. Хосема, 56), Маскарель, Гути, Лукас (Пьятти, 57), Бенедетто (Пере Милья, 83), Фидель, Хосан (Бойе, 57).

«Сельта»: Дитуро, Араухо, Мальо, Мурильо (Солари, 71), Галан, Тапия (Окай Йокушлу, 89), Бельтран (Суарес, 61), Нолито (Серви, 61), Аспас, Мина, Мендес (Тиагу Гальярду, 71).

Предупреждения: Хосан, 35. Барраган, 58. Араухо, 72. Мальо, 82. Маскарель, 89. Касилья, 90+8. Мина, 90+9.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

3 октября. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».

Эльче — Сельта

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 1
Сочи 0
1-й тайм

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

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Обе забьют - да

15%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
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Обе забьют - да

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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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