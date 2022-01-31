«Эспаньол» отказался снижать цену за нападающего де Томаса. На игрока претендовал «Арсенал»

«Арсенал» претендовал на нападающего «Эспаньола» Рауля де Томаса. Однако английский клуб отказался от сделки, так как испанская сторона требовала за игрока 75 миллионов евро — именно такие оступные прописаны в контракте, сообщает Marca.

Лондонцы пытались сбить цену, но «Эспаньол» не пошел на уступки.

В текущем сезоне чемпионата Испании 27-летний нападающий провел 21 матч, в которых забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.