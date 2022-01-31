«Хетафе» расторг договор аренды нападающего Масиаса. Игроком интересуется ЦСКА

«Хетафе» расторг договор аренды нападающего Хосе Масиаса, права на которого принадлежат «Гвадалахаре», сообщает сайт испанского клуба.

? COMUNICADO OFICIAL | J.J. Mac?as — Getafe C.F. (@GetafeCF) January 31, 2022

Ранее появлялась информация, что на 22-летнего форварда претендует московский ЦСКА.

В этом сезоне нападающий успел сыграть за «Хетафе» восемь матчей. Также в его активе четыре гола в пяти матчах за сборную Мексики.

Transfermarkt оценивает футболиста в семь миллионов евро.