11:30 | Футбол — Испания

"Эспаньол" – "Хетафе": видеотрансляция матча в 21.30

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В матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу во вторник, 2 апреля, "Эспаньол" принимает "Хетафе".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Эспаньол" – "Хетафе" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 21.30 (время московское).

Эспаньол – Хетафе

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей

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