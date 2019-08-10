Эрнесто Вальверде: "Возвращение Неймара? Я доволен теми, кто у меня есть"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде в очередной раз прокомментировал возможное возвращение Неймара. Он подчеркнул, что доволен и теми игроками, которые у него есть.

– Возвращение Неймара? Это все слухи. Скоро посмотрим, как все сложится, – цитирует AS Вальверде. – Правда в том, что я тренер и просто работаю с игроками, которые у меня есть. Не думаю о других опциях. Я доволен теми, кто у меня есть. Это хорошие игроки. В прошлом сезоне все прошло почти идеально. Попробуем улучшить результаты.