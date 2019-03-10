Эрнесто Вальверде: "Пике важен в обороне. Он также мог бы играть в полузащите"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победы над "Райо Вальекано" (3:1) в матче 27-го тура чемпионата Испании отметил игру защитника команды Жерара Пике, сообщает Football Espana. 32-летний испанец сравнял счет в этой встрече на 38-й минуте.

– Пике играет регулярно весь сезон. Он важен не только в обороне, но и в плане результативности. Он очень здорово выбирает позицию на поле и мог бы играть в полузащите, – приводит слова Вальверде Football Espana.

"Барселона" занимает первое место в турнирной таблице ла лиги с 63 очками. "Райо Вальекано" с 19 баллами располагается на 23 строчке.

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