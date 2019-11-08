Эрнесто Вальверде: «Не беспокоюсь за свое будущее в «Барселоне», чувствую поддержку руководства»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о поддержке руководства клуба.

— Нам нужна победа, — цитирует Вальверде AS. — Мы проиграли матч против «Леванте» за шесть минут. Мы должны набрать 3 очка. Мы знаем, что значит проиграть этой команде. И мы хотим сохранить лидерство.

— Вы беспокойтесь о своем будущем?

— Нет.

— Вы разговаривали с президентом?

— Я обедал с ним, и он всегда поддерживал меня. Я чувствую поддержку, — сказал Вальверде.

«Барселона» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграла вничью со «Славией» (0:0). Следующую встречу каталонцы проведут 9 ноября против «Сельты» в чемпионате Испании.

После 11 туров ла лиги «Барселона» с 22 очками занимает первое место, столько же очков у «Реала» и «Сосьедада».

Чемпионат Испании: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей