Эрнесто Вальверде: "Мне не понравилось, в какой момент был уволен Лопетеги"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура чемпионата Испании против "Реала", сообщает Mundo Deportivo. Класико пройдет 2 марта в Мадриде.

Ранее "Барселона" разгромила "сливочных" в ответной игре полуфинала Кубка Испании (3:0) и вышла в финал турнира.

– Мы разыгрываем очки. Это другой турнир, не тот, что был в среду. Будет сложно повторить результат в двух матчах подряд, но мы попытаемся победить, потому что это будет моральным ударом и потерей очков, потому что это наш прямой конкурент. Будет сложно. Мы поняли, как трудно играть здесь, но мы постараемся.

Отставка Солари? Не хочу об этом говорить. Мне не понравилось, в какой момент был уволен Лопетеги. Мне не нравится, когда это происходит с моими коллегами. Мы хотим победить, как и они.

Винисиус? Мы не готовились как-то особенно к игре против него. Он нацелен на атаку и создает нам проблемы. Как и любой их игрок. У них очень хорошие футболисты, – приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

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