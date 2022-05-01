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Сегодня, 17:00

«Эльче» сыграл вничью с «Осасуной»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Эльче» сыграл вничью с «Осасуной» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Эльче» набрал 39 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.

«Осасуну» осталась на 9-й строчке (45 очков).

Испания. Лига 1. 34-й тур
01 мая, 15:00. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
1:1
Осасуна
Голы
Будимир, 68 (0:1), Пере Милья, 84 (1:1)
Эльче
Бадиа Роко (Каррильо, 69) Верду Бигас (Диего Гонсалес, 21) Мохика Гути (Херард Гумбау, 39) Маскарель Перес (Пере Милья, 69) Фидель (Тете Моренте, 46) Хосан Понсе
Осасуна
Эррера Видаль Крус (Торрес, 87) Гарсия Эрнандес Санчес Монкайола (Кике Гарсия, 69) Брашанац (Барха, 87) Торро Авила (Мартинес, 69) Будимир (Гарсия, 75)
Предупреждения
Фидель 36’, Роко 41’, Маскарель 43’, Каррильо 90’  -  Будимир 44’, Крус 64’
Судьи
Гранде (Испания)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/
ФК Осасуна
ФК Эльче
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
3
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
12
 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
13
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
14
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
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38 тур
29.04 22:00
Севилья – Кадис
 1 : 1
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 2 : 1
30.04 17:15
Реал – Эспаньол
 4 : 0
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 1 : 1
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 2 : 0
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 1 : 1
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 - : -
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 - : -
2.05 22:00
Хетафе – Бетис
 - : -
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Карим Бензема

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Хетафе

 15
П
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Карим Бензема

Реал

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