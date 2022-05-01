«Эльче» сыграл вничью с «Осасуной»

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«Эльче» сыграл вничью с «Осасуной» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Эльче» набрал 39 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.

«Осасуну» осталась на 9-й строчке (45 очков).