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Сегодня, 16:17

«Реал» намерен использовать опцию обратного выкупа Регилона у «Тоттенхэма»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Реал» планирует использовать опцию обратного выкупа защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона, сообщает Todofichajes.

Защитник покинул мадридский клуб в 2020 году, но в сделке со «шпорами» есть опция обратного выкупа игрока за 40 миллионов евро.

По данным источника, «Реал» хочет вернуть Регилона этим летом, потому что главный тренер команды Карло Анчелотти стремится укрепить свои оборонительные линии.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел за «Тоттенхэм» 31 матч, записав на свой счет 2 гола и 3 результативные передачи.

Источник: https://todofichajes.com/el-real-madrid-recuperara-a-reguilon/
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3
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4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
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Эльче – Осасуна
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