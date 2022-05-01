«Реал» намерен использовать опцию обратного выкупа Регилона у «Тоттенхэма»
«Реал» планирует использовать опцию обратного выкупа защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона, сообщает Todofichajes.
Защитник покинул мадридский клуб в 2020 году, но в сделке со «шпорами» есть опция обратного выкупа игрока за 40 миллионов евро.
По данным источника, «Реал» хочет вернуть Регилона этим летом, потому что главный тренер команды Карло Анчелотти стремится укрепить свои оборонительные линии.
В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел за «Тоттенхэм» 31 матч, записав на свой счет 2 гола и 3 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|34
|25
|6
|3
|73-29
|81
|
2
|Севилья
|34
|17
|13
|4
|50-28
|64
|
3
|Барселона
|33
|18
|9
|6
|61-33
|63
|
4
|Атлетико
|34
|18
|7
|9
|59-41
|61
|
5
|Бетис
|33
|17
|6
|10
|56-38
|57
|
6
|Р. Сосьедад
|33
|15
|10
|8
|32-31
|55
|
7
|Вильярреал
|34
|14
|10
|10
|54-33
|52
|
8
|Атлетик
|34
|13
|12
|9
|41-34
|51
|
9
|Осасуна
|34
|12
|9
|13
|35-45
|45
|
10
|Валенсия
|34
|10
|13
|11
|45-49
|43
|
11
|Р. Вальекано
|33
|11
|7
|15
|34-38
|40
|
12
|Эльче
|34
|10
|9
|15
|37-45
|39
|
13
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-49
|39
|
14
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|36-37
|39
|
15
|Хетафе
|33
|8
|11
|14
|31-37
|35
|
16
|Мальорка
|33
|8
|8
|17
|29-54
|32
|
17
|Кадис
|34
|6
|14
|14
|30-47
|32
|
18
|Гранада
|33
|6
|12
|15
|36-56
|30
|
19
|Алавес
|34
|7
|7
|20
|28-56
|28
|
20
|Леванте
|34
|5
|11
|18
|42-66
|26
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.04
|22:00
|
Севилья – Кадис
|1 : 1
|30.04
|15:00
|
Алавес – Вильярреал
|2 : 1
|30.04
|17:15
|
Реал – Эспаньол
|4 : 0
|30.04
|19:30
|
Валенсия – Леванте
|1 : 1
|30.04
|22:00
|
Атлетик – Атлетико
|2 : 0
|1.05
|15:00
|
Эльче – Осасуна
|1 : 1
|1.05
|17:15
|
Гранада – Сельта
|- : -
|1.05
|19:30
|
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|- : -
|1.05
|22:00
|
Барселона – Мальорка
|- : -
|2.05
|22:00
|
Хетафе – Бетис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|26
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|28
|2
|5
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|28
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|23
|1
|7
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