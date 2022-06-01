«Эльче» выкупил Эсекиэля Понсе у «Спартака»

«Спартак» объявил о том, что «Эльче» выкупил арендованного у московского клуба форварда Эсекиэля Понсе.

Испанский клуб воспользовался опцией выкупа 25-летнего аргентинца, прописанной в арендном соглашении.

Понсе играл за «Эльче» на правах аренды с февраля 2022 года. Форвард забил 1 гол в 13 матчах за команду. По данным портала Transfermarkt.com выкуп форварда обошелся испанскому клубу в 4 миллиона евро.

Понсе перешел в «Спартак» из «Ромы» в июле 2019 года. На счету аргентинца 25 голов и 5 результативных передач в 73 играх за красно-белых.