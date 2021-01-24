«Барселона» без Месси обыграла «Эльче»

«Барселона» победила «Эльче» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей отличились Френки Де Йонг и Рики Пуч. Гости из-за дисквалификации играли без Лионеля Месси.

«Барса» набрала 37 очков и идет третьей в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Ла лига

20-й тур

«Эльче» — «Барселона» — 0:2 (0:1)

Голы: де Йонг, 39 (0:1). Пуч, 89 (0:2).

«Эльче»: Бадиа, Барраган, Мохика, Диего Гонсалес, Верду, Марконе, Ригони (Луисми, 75), Гути (Тете Моренте, 74), В.Родригес (Нино, 82), Бойе, Хосан.

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Юмтити, Мингеса, Араухо, Бускетс, де Йонг, Гризманн, Брэйтуэйт, Дембеле (Тринкан, 74), Педри (Пуч, 87).

Предупреждения: Бускетс, 68. Гризманн, 84.

Судья: Писарро Гомес.

24 января. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».