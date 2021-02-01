«Барселона» задолжала Месси 63,5 миллиона за сезон

«Барселона» задерживает зарплату капитану команды Лионелю Месси, утверждает Marca. По данным источника, каталонцы выплатили в нынешнем сезоне аргентинцу только 8,5 миллиона евро из полагающихся по контракту 72 миллионов.

Долг «Барсы» перед форвардом составляет 63,5 миллиона евро.

31 января в издании El Mundo Deportivo появилась информация о контракте шестикратного обладателя «Золотого мяча». По данным источника, форвард в 2017 году заключил четырехлетнее соглашение, по которому должен получить более полумиллиарда евро — порядка 555 миллионов. В клубе намерены подать на газету в суд.