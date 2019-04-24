Национальный суд Испании оправдал бывшего президент "Барселоны" Сандро Роселя по делу об отмывании денег. 55-летний функционер занимал пост президента каталонского клуба с 2010 по 2014 год.

Росель, его жена Марта Пинеда и еще четыре человека обвинялись в отмывании 20 миллионов евро совместно с Бразильской конфедерацией футбола при продаже прав на матчи сборной Бразилии.

Росель также является участником дела о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов при переходе футболиста "ПСЖ" Неймара из бразильского "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году.