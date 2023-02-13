Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:57

Ван дер Варт рассказал о самом глупом поступке в своей карьере

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Рафаэль ван дер Варт.
Фото Diario AS

Экс-полузащитник «Реала» и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт рассказал о самом глупом поступке в своей карьере.

В сезоне-2007/08 полузащитник отказался продлевать контракт с «Гамбургом» на фоне интереса от «Челси» и «Валенсии».

Позже ван дер Варт даже сфотографировался с футболкой испанского клуба, чем вызвал гнев руководства «Гамбурга» и его болельщиков.

«Без сомнения, моей самой большой ошибкой было фото в футболке «Валенсии», в которой я пытался заставить «Гамбург» продать меня.

Насколько это было глупо с моей стороны? Я полностью заслужил постоянные свистки болельщиков «Гамбурга» в следующей игре против «Байера», и это до сих пор у меня в голове», — цитирует Diario AS.

В 2008 году ван дер Варт перешел в «Реал» за 15 миллионов евро.

Рафаэл ван дер Варт
ФК Валенсия
ФК Гамбург
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Марокканский теннисист сыграл 135 договорных матчей. Это пока рекорд
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
В Турции задержали 15 подозреваемых в подготовке терактов у консульств
Американские военные сбили воздушный объект над озером Гурон
Планирование за горизонт: РСЗО «Торнадо-Г» получила сверхдальние ракеты
Скончался режиссер Вадим Абдрашитов в возрасте 78 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» установила клубный рекорд по победам со счетом 1:0 в сезоне чемпионата Испании

«Барселона» хочет вернуть Гвардиолу и подписать двух игроков «Манчестер Сити»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
14
 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 23:00
Кадис – Жирона
 2 : 0
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 2 : 3
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 2 : 0
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 1 : 2
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 1 : 1
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 0 : 1
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 0 : 0
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 0 : 1
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
15.02 23:00
Реал – Эльче
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 14 2 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости