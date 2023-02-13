Ван дер Варт рассказал о самом глупом поступке в своей карьере

Экс-полузащитник «Реала» и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт рассказал о самом глупом поступке в своей карьере.

В сезоне-2007/08 полузащитник отказался продлевать контракт с «Гамбургом» на фоне интереса от «Челси» и «Валенсии».

Позже ван дер Варт даже сфотографировался с футболкой испанского клуба, чем вызвал гнев руководства «Гамбурга» и его болельщиков.

«Без сомнения, моей самой большой ошибкой было фото в футболке «Валенсии», в которой я пытался заставить «Гамбург» продать меня.

Насколько это было глупо с моей стороны? Я полностью заслужил постоянные свистки болельщиков «Гамбурга» в следующей игре против «Байера», и это до сих пор у меня в голове», — цитирует Diario AS.

В 2008 году ван дер Варт перешел в «Реал» за 15 миллионов евро.