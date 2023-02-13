«Барселона» установила клубный рекорд по победам со счетом 1:0 в сезоне чемпионата Испании

«Барселона» одержала семь побед со счетом 1:0 в этом сезоне чемпионата Испании. Это рекордный показатель в истории клуба. Каталонцы провели 21 матч.

Ранее «Барса» одерживала 7 побед со счетом 1:0 в сезоне-1995/96 и сезоне-1996/97 — тогда каталонцы показали такой результат в 42 играх. А в сезоне-1986/87 — в 44 матчах ла лиги.

В этом сезоне чемпионата Испании «Барселона» лидирует с 56 очками. Второй — «Реал», набрав 45 очков, но имея один матч в запасе.