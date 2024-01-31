Рианчо: «Захарян может обратиться за психологической помощью к Карпину»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об игре российского полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

«Адаптация Захаряна идет немного дольше, чем ожидалось. Но это нормально для молодого игрока, который пришел из более слабого чемпионата. Думаю, Арсен всегда может обратиться за психологической помощью к легенде «Реал Сосьедад» Валерию Карпину», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. 20-летний россиянин подписал контракт с испанским клубом до конца июня 2029 года.

В сезоне-2023/24 россиянин сделал 1 результативную передачу в 24 матчах за команду во всех турнирах.