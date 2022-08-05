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Сегодня, 15:40

Иско и Марсело не могут найти клубы. Экс-игроки «Реала» хотят выступать в Лиге чемпионов

Иско и Марсело до сих пор остаются без клубов
Руслан Минаев
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Бывшие игроки «Реала» Иско и Марсело до сих пор остаются без клубов. Как сообщает As, это связано с тем, что футболисты хотят играть в Лиге чемпионов.

Этим летом интерес к Иско проявляли «Бетис» и «Рома».

30-летний испанец перешел в «Реал» из «Малаги» в 2013 году. В составе команды он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА. В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола в 17 матчах за команду во всех турнирах.

Марсело мог подписать контракт с «Вальядолидом» и «Лацио».

34-летний бразилец выступал за мадридский клуб с 2007 по 2022 год. На его счету 37 голов и отдал 103 результативные передачи в 544 матчах за «сливочных». Также он выиграл 25 трофеев, включая пять кубков Лиги чемпионов.

Иско Аларкон (Иско)
Марсело Виейра (Марсело)
ФК Реал
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