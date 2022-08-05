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Лапорта: «Уверен, что «Барселона» сможет зарегистрировать всех новичков»

Лапорта уверен, что «Барселона» сможет зарегистрировать всех новых игроков
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверен, что каталонский клуб сможет зарегистрировать всех новых игроков. Он заявил о готовности активировать четвертый экономический рычаг.

«Барселона» качественно и усердно трудились, чтобы суметь зарегистрировать всех новых игроков, — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo. — Мы уже направили документы в ла лигу и теперь ждем их решения. Клуб выполнил все требования. Уверен, что «Барселона» сможет зарегистрировать всех новичков. Активация четвертого рычага запланирована».

Президент каталонцев заявил, что за два месяца клуб оформил сделки на общую стоимость 868 миллионов евро.

«Барселона» в плюсе. У клуба здоровая экономическая ситуация. Это привело к тому, что мы вышли в плюс. Мы приложили огромные усилия. Нужно было продать некоторые активы, но мы контролируем ситуацию», — сказал он.

Ранее сообщалось, что высокая зарплата защитника «Барселоны» Жерара Пике не дает каталонскому клубу зарегистрировать новых игроков.

Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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