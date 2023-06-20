Экс-глава скаутской службы «Зенита» стал спортивным директором «Севильи»

«Севилья» объявила о назначении Виктора Орты спортивным директором клуба.

Ранее 44-летний испанец уже работал в клубе — с 2006 по 2013 год, после чего он год пробыл главой скаутской службы «Зенита». Последним местом работы Орты был «Лидс», который он покинул в мае 2023 года.

Ранее Мончи, который занимал пост спортивного директора «Севильи», перешел на работу в «Астон Виллу».