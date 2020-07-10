Джованни ван Бронкхорст: «Не представляю «Барселону» без Месси»

Бывший защитник «Барселоны» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал информацию о возможном уходе Лионеля Месси из каталонского клуба.

— Лионель — один из немногих, кто может провести всю карьеру в одном клубе, — цитирует Goal.com ван Бронкхорста. — Я уважаю Месси как личность и как игрока, надеюсь, он не уйдет из «Барселоны». Я знаю его с 16 лет, а теперь ему уже 33. Он стал отличным семейным человеком, к тому же, ему самому решать, что делать со своим будущим и карьерой. Тем не менее, я не представляю «Барселону» без него.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что аргентинец прервал переговоры по новому контракту с «Барселоной» и намерен уйти из команды летом 2021 года, когда истечет его нынешнее соглашение.