Хави: «Бускетс — бесценен. Жизненно важный игрок для раздевалки»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о роли полузащитника Серхио Бускетса в каталонской команде.

«Для меня он трансцендентный футболист для команды, жизненно важный для раздевалки. Пример самопожертвования, лидерства. Он бесценен. С футбольной точки зрения, он делает наш состав сбалансированным, он грамотно руководит товарищами на поле, и его отсутствие в матче сразу бросается в глаза. В матчах с ним, и без него, команда показывает совершенно разные результаты», — приводит слова Хави 90min.

Ранее сообщалось, что испанский хавбек может продолжить карьеру в МЛС.

Действующий контракт Бускетса с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне 34-летний полузащитник провел за каталонский клуб 19 матчей во всех турнирах и оформил одну результативную передачу.