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Сегодня, 08:40

Хави: «Бускетс — бесценен. Жизненно важный игрок для раздевалки»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о роли полузащитника Серхио Бускетса в каталонской команде.

«Для меня он трансцендентный футболист для команды, жизненно важный для раздевалки. Пример самопожертвования, лидерства. Он бесценен. С футбольной точки зрения, он делает наш состав сбалансированным, он грамотно руководит товарищами на поле, и его отсутствие в матче сразу бросается в глаза. В матчах с ним, и без него, команда показывает совершенно разные результаты», — приводит слова Хави 90min.

Ранее сообщалось, что испанский хавбек может продолжить карьеру в МЛС.

Действующий контракт Бускетса с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне 34-летний полузащитник провел за каталонский клуб 19 матчей во всех турнирах и оформил одну результативную передачу.

Серхио Бускетс
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 16 10 2 4 23-17 32
4
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
5
 Вильярреал 16 8 3 5 19-12 27
6
 Атлетико 16 8 3 5 23-15 27
7
 Атлетик 16 7 5 4 24-14 26
8
 Осасуна 16 7 3 6 16-16 24
9
 Р. Вальекано 16 6 5 5 23-20 23
10
 Мальорка 16 6 4 6 14-15 22
11
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
12
 Жирона 16 4 6 6 24-26 18
13
 Вальядолид 16 5 2 9 13-24 17
14
 Альмерия 16 5 2 9 17-25 17
15
 Хетафе 16 4 5 7 15-22 17
16
 Сельта 16 4 4 8 16-27 16
17
 Севилья 16 3 6 7 16-24 15
18
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
19
 Эспаньол 16 2 8 6 19-25 14
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 - : -
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 - : -
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 - : -
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 - : -
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 - : -
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 - : -
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 - : -
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 - : -
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
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Эспаньол

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Реал

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Роберт Левандовски

Барселона

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Антуан Гризманн

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Атлетико

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И К Ж
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Бетис

 13 2 2
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