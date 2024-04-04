«Валенсия» обыграла «Гранаду» в ла лиге

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«Валенсия» на выезде победила «Гранаду» в перенесенном матче 26-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 77-й минуте забил Андре Алмейда.

«Валенсия» (44 очка) поднялась на седьмое место в ла лиге. «Гранада» (14) остается предпоследней в турнирной таблице.