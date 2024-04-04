«Валенсия» обыграла «Гранаду» в ла лиге
«Валенсия» на выезде победила «Гранаду» в перенесенном матче 26-го тура испанской ла лиги — 1:0.
Единственный гол на 77-й минуте забил Андре Алмейда.
«Валенсия» (44 очка) поднялась на седьмое место в ла лиге. «Гранада» (14) остается предпоследней в турнирной таблице.
Источник: Таблица ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|30
|23
|6
|1
|66-20
|75
|
2
|Барселона
|30
|20
|7
|3
|61-34
|67
|
3
|Жирона
|30
|20
|5
|5
|62-36
|65
|
4
|Атлетико
|30
|18
|4
|8
|56-35
|58
|
5
|Атлетик
|30
|16
|8
|6
|50-28
|56
|
6
|Р. Сосьедад
|30
|13
|10
|7
|43-31
|49
|
7
|Валенсия
|30
|12
|8
|10
|33-32
|44
|
8
|Бетис
|30
|10
|12
|8
|36-36
|42
|
9
|Осасуна
|30
|11
|6
|13
|36-43
|39
|
10
|Вильярреал
|30
|10
|8
|12
|48-53
|38
|
11
|Хетафе
|30
|9
|11
|10
|37-43
|38
|
12
|Лас-Пальмас
|30
|10
|7
|13
|29-33
|37
|
13
|Алавес
|30
|8
|8
|14
|26-36
|32
|
14
|Мальорка
|30
|6
|13
|11
|25-35
|31
|
15
|Севилья
|30
|7
|10
|13
|37-44
|31
|
16
|Р. Вальекано
|30
|6
|12
|12
|25-38
|30
|
17
|Сельта
|30
|6
|10
|14
|32-44
|28
|
18
|Кадис
|30
|4
|13
|13
|21-40
|25
|
19
|Гранада
|30
|2
|8
|20
|30-60
|14
|
20
|Альмерия
|30
|1
|10
|19
|28-60
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.04
|22:00
|
Бетис – Сельта
|- : -
|13.04
|15:00
|
Атлетико – Жирона
|- : -
|13.04
|17:15
|
Р. Вальекано – Хетафе
|- : -
|13.04
|19:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|13.04
|22:00
|
Кадис – Барселона
|- : -
|14.04
|15:00
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|14.04
|17:15
|
Гранада – Алавес
|- : -
|14.04
|19:30
|
Атлетик – Вильярреал
|- : -
|14.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Альмерия
|- : -
|15.04
|22:00
|
Осасуна – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Артем Довбик
Жирона
|16
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|22
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
Новости