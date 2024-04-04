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«Валенсия» обыграла «Гранаду» в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Валенсия» на выезде победила «Гранаду» в перенесенном матче 26-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 77-й минуте забил Андре Алмейда.

«Валенсия» (44 очка) поднялась на седьмое место в ла лиге. «Гранада» (14) остается предпоследней в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 26-й тур
04 апр, 21:00. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
0:1
Валенсия

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Валенсия
ФК Гранада
0
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетико 30 18 4 8 56-35 58
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Валенсия 30 12 8 10 33-32 44
8
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
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16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 30 2 8 20 30-60 14
20
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