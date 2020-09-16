Диегу Коста вылечился от коронавируса и вернулся к тренировкам

Нападающий «Атлетико» Диегу Коста вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

В заявлении на официальном сайте «Атлетико» сообщается, что форвард вместе с защитником Сантьяго Ариасом, также переболевшим коронавирусом, приступил к тренировкам с командой.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболел главный тренер команды из Мадрида, Диего Симеоне.

Первый матч сезона-2020/21 «Атлетико» проведет против «Гранады». Встреча назначена на 27 сентября.