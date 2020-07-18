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Диего Симеоне: «Тренирую не для того, чтобы меня ценили, а чтобы моя команда побеждала»

18 июля 2020, 23:52
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о завершении сезона в чемпионате Испании.

— Я тренирую не для того, чтобы меня ценили, а для того, чтобы моя команда побеждала, и клуб из года в год достигал поставленных целей, — приводит слова аргентинца Marca. — Я уважаю другие мнения, но у каждого свои вкусы. Нужно иметь здравый ум и реально оценивать каждый матч.

Когда команда выигрывает, тренер хороший, а когда проигрывает — плохой. Когда игроки получают травмы, то виноваты врачи и тренеры. У нас сильная команда, и я надеюсь, что мы сможем завершить сезон наилучшим образом.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Атлетико» располагается на 3-м месте в турнирной таблице, набрав 69 очков.

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