Диего Коста может заплатить «Атлетико» 15 миллионов евро за выбор нового клуба

«Атлетико» может получить солидную сумму, если нападающий Диего Коста перейдет в клуб, претендующую на победу в чемпионате Испании или Лиге чемпионов, сообщает The Athletic.

Вчера, 29 декабря, стороны расторгли контракт по желанию футболиста.

По данным источника, в договоре Косты и мадридского клуба прописано условие, по которому футболист должен будет выплатить 15 миллионов евро «Атлетико», если он перейдет в команду, борющуюся за победу в ла лиге или Лиге чемпионов.

Сообщается, что в клубе хотели увеличить эту сумму до 25 миллионов евро.

В «Атлетико» 32-летний испанец провел 215 матчей, забив 83 гола и сделав 36 голевых передач. Вместе с клубом Коста в 2014 году стал чемпионом Испании. В текущем сезоне испанец в 7 матчах ла лиги отметился 2 голами.