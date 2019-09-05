Диего Форлан: «Лидеры «Реала» и «Барсы» стареют, это может быть преимуществом для «Атлетико»

Бывший нападающий «Атлетико» Диего Форлан считает, что мадридский клуб сможет побороться за чемпионство Испании в этом сезоне.

— У «Реала» и «Барселоны» есть выдающиеся игроки, но они есть и у «Атлетико», — цитирует Goal Форлана. — Например, Жоау Феликс, да и Диегу Коста опытный футболист. Они обновили состав молодыми игроками, провели хорошую предсезонку, сейчас нужно посмотреть, что они покажут в чемпионате. Но выглядят они очень хорошо.

Они будут бороться за титул, они всегда борются. Разрыв становится меньше. Футболисты, творившие историю за «Реал» и «Барселону», стареют, и это может быть преимуществом для «Атлетико».